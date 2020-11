Inail, oltre 65mila contagi sul lavoro da Covid-19 (Di lunedì 23 novembre 2020) Il rapporto dell’Inail sulle morti sul lavoro: un terzo delle persone morte sono risultate positive al coronavirus. ROMA – E’ stato pubblicato il nuovo rapporto dell’Inail sulle morti sul lavoro. Come si legge nel documento riportato da La Repubblica, sono 66.781 i contagi sul luogo di lavoro nei primi dieci mesi dell’anno. Le denunce sono il 15,8% del totale e il 9,8% dei numeri totali in Italia. I morti sono 332, 13 in più rispetto al monitoraggio del 30 settembre, e un terzo dei decessi denunciati all’Inail da inizio anno. Dati che potrebbero aumentare nelle prossime settimane. Il nuovo rapporto dell’Ente è atteso per la fine del 2020. contagi sul lavoro, il punto sulla seconda ondata La seconda ondata ha avuto un ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020) Il rapporto dell’sulle morti sul: un terzo delle persone morte sono risultate positive al coronavirus. ROMA – E’ stato pubblicato il nuovo rapporto dell’sulle morti sul. Come si legge nel documento riportato da La Repubblica, sono 66.781 isul luogo dinei primi dieci mesi dell’anno. Le denunce sono il 15,8% del totale e il 9,8% dei numeri totali in Italia. I morti sono 332, 13 in più rispetto al monitoraggio del 30 settembre, e un terzo dei decessi denunciati all’da inizio anno. Dati che potrebbero aumentare nelle prossime settimane. Il nuovo rapporto dell’Ente è atteso per la fine del 2020.sul, il punto sulla seconda ondata La seconda ondata ha avuto un ...

