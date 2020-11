Roma Tassi del 20% mensili | arrestati padre e figlio usurai | da anni vessavano il gestore di note palestre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 novembre 2020) Al termine di un’attività di indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diE.U.R., coordinati dal PM del pool della Procura della Repubblica diche tratta, tra l’altro, i reati contro il patrimonio, diretto dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Lotti, sono finiti in manette, entrambini di 48 e 22, con precedenti.I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, con l’accusa di usura aggravata in concorso, emessa dal Gip del Tribunale di. Il capofamiglia, nel 2006, sottoposto agli arresti domiciliari proprio per reati analoghi, entrò in contatto con un imprenditore ...