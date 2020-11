Catanzaro, domani il recupero contro il Palermo: l’attacco sarà affidato ad un ex bomber rosanero (Di martedì 3 novembre 2020) Un giorno e sarà Catanzaro-Palermo.Un momento certamente complicato per entrambe le compagini che domani pomeriggio si sfideranno fra le mura dello Stadio "Nicola Ceravolo". I padroni di casa sono reduci dalla notte sconfitta patita in trasferta contro la Ternana: un 5-1 che sembrava potesse essere fatale al tecnico Antonio Calabro. Nei giorni scorsi, infatti, sono iniziate a circolare voci circa un possibile esonero. Ipotesi poi smentita dalla stessa società, che ha ribadito la propria fiducia all'allenatore.A Terni, "gli umbri hanno surclassato Corapi e compagni sui piani strategico, tattico, tecnico, dell’intensità e della cattiveria agonistica, su quello fisico", con Calabro che in vista della partita contro gli uomini di Roberto Boscaglia, "deve rimettere insieme i ... Leggi su mediagol (Di martedì 3 novembre 2020) Un giorno e sarà.Un momento certamente complicato per entrambe le compagini chepomeriggio si sfideranno fra le mura dello Stadio "Nicola Ceravolo". I padroni di casa sono reduci dalla notte sconfitta patita in trasfertala Ternana: un 5-1 che sembrava potesse essere fatale al tecnico Antonio Calabro. Nei giorni scorsi, infatti, sono iniziate a circolare voci circa un possibile esonero. Ipotesi poi smentita dalla stessa società, che ha ribadito la propria fiducia all'allenatore.A Terni, "gli umbri hanno surclassato Corapi e compagni sui piani strategico, tattico, tecnico, dell’intensità e della cattiveria agonistica, su quello fisico", con Calabro che in vista della partitagli uomini di Roberto Boscaglia, "deve rimettere insieme i ...

