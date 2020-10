Pino Scaccia è morto | lo storico inviato RAI stroncato dal Covid

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ricoverato al San Camillo di Roma, èin seguito all’aggravarsi delle complicazioni derivanti dal-19. Lovolto della RAI aveva 74 anniè deceduto. Il giornalistadella RAI aveva 74 anni ed era ricoverato da tempo al San Camillo di Roma, a causa del-19. Èin seguito a complicanze dell’infezione da coronavirus. ComeRAI ha seguito numerosi avvenimenti storici: dalla prima Guerra del Golfo al conflitto Serbo-Croato, dalla dissoluzione dell’Ex U a quella della ex Jugoslavia.fu il primo giornalista occidentale a riprendere i resti della centrale nucleare di Černobyl, fu il primo a rinvenire i ...

repubblica : Coronavirus, è morto Pino Scaccia storico inviato Rai: era ricoverato al San Camillo - DavidSassoli : Un cronista nato. Un amico. Ricordo Pino Scaccia con affetto e gratitudine. Che la terra gli sia lieve. - fattoquotidiano : Morto Pino Scaccia, il giornalista era ricoverato a causa del Covid. Storico inviato della Rai, aveva 74 anni - Sampfan : RT @repubblica: Coronavirus, è morto Pino Scaccia storico inviato Rai: era ricoverato al San Camillo - Andrea51799298 : RT @chedisagio: ?? Ha visto e raccontato per la Rai le guerre, il terrore, il nemico. Con professionalità e passione. Ma nulla ha potuto co… -

È morto Pino Scaccia. L’inviato della Rai ed ex caporedattore dei servizi speciali del Tg1 se ne è andato a 74 anni. Era stato ricoverato in ospedale ed era risultato positivo al Covid 19. Questo il m ...E' stata una vita da inviato quella che Pino Scaccia aveva iniziato a Roma nel maggio del 1946 e ha concluso oggi, 28 ottobre 2020, sempre nella sua Roma, in un ospedale, stroncato dal Coronavirus. Un ...