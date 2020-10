Coronavirus: Lombardia smentisce articolo, 'nessun lockdown totale' (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ott. (Adnkronos) - Non c'è nessun "lockdown totale" sul tavolo del presidente della Lombardia Attilio Fontana. Lo precisa in una nota la Regione, spiegando che "le notizie pubblicate dal quotidiano ‘Il Messaggero' e riprese da altri organi di informazione sono false". Il riferimento è all'articolo ‘Lombardia il virus è fuori controllo. Fontana prepara il lockdown totale'. "Non si riesce proprio a capire perché - prosegue la nota - una parte dell'informazione si ostini a seminare insicurezza, instabilità e paura. Di tutto abbiamo bisogno, tranne che di questo. A rendere ancora più grave e inaccettabile il caso specifico è la richiesta, ieri pomeriggio, da parte de ‘Il ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ott. (Adnkronos) - Non c'è" sul tavolo del presidente dellaAttilio Fontana. Lo precisa in una nota la Regione, spiegando che "le notizie pubblicate dal quotidiano ‘Il Messaggero' e riprese da altri organi di informazione sono false". Il riferimento è all'il virus è fuori controllo. Fontana prepara il'. "Non si riesce proprio a capire perché - prosegue la nota - una parte dell'informazione si ostini a seminare insicurezza, instabilità e paura. Di tutto abbiamo bisogno, tranne che di questo. A rendere ancora più grave e inaccettabile il caso specifico è la richiesta, ieri pomeriggio, da parte de ‘Il ...

RegLombardia : #coronavirus A integrazione del nuovo DPCM valido dal 26 ottobre al 24 novembre, scopri in questa gallery le misure… - RegLombardia : #LNews Sono 5.762 i nuovi positivi con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3%. Approfondime… - Agenzia_Ansa : Pochi spazi, al liceo Manzoni solo con la media del 9 e la residenza in centro a Milano. La motivazione: l'emergen… - fortementein : Lockdown per Milano e Lombardia, ipotesi a cui Fontana sta pensando - CryAntonino : Coronavirus, Nursind: “In Lombardia servono 10mila infermieri, basta -