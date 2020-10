Atalanta, Gomez: “Ilicic ha avuto il coronavirus ed è andato in depressione” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Papu Gomez ha svelato alcuni retroscena del lungo periodo negativo vissuto a livello personale da Josip Ilicic, che per diversi mesi è andato in depressione finendo ai margini del progetto Atalanta, per poi finalmente tornare a giocare a ottobre. Alla base del malessere dello sloveno, stando a quanto ha dichiarato il trequartista argentino a Tyc Sports, ci sarebbe l’aver contratto il coronavirus, notizia fino a ora non nota: “Ha avuto il Covid e ha sofferto molto, è andato in depressione. Arriva un momento in cui la testa ti esplode. Per fortuna ha recuperato e sta bene, lui è importantissimo per noi”. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Papuha svelato alcuni retroscena del lungo periodo negativo vissuto a livello personale da Josip Ilicic, che per diversi mesi èin depressione finendo ai margini del progetto, per poi finalmente tornare a giocare a ottobre. Alla base del malessere dello sloveno, stando a quanto ha dichiarato il trequartista argentino a Tyc Sports, ci sarebbe l’aver contratto il, notizia fino a ora non nota: “Hail Covid e ha sofferto molto, èin depressione. Arriva un momento in cui la testa ti esplode. Per fortuna ha recuperato e sta bene, lui è importantissimo per noi”.

