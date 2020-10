Coronavirus | Bruxelles | Presidenza Ue taglia le riunioni di persona per la pandemia

(Di lunedì 26 ottobre 2020) In considerazione dell'elevato e ancora crescente numero di infezioni, e in consultazione con i partner, latedesca del Consiglio dell'Ue ha deciso di ridurre lefisiche a livello di esperti al minimo indispensabile

(Teleborsa) - "La seconda ondata della pandemia da Coronavirus ha iniziato a colpire Bruxelles in modo particolarmente duro". In città "i tassi di contagio sono tra i più alti d'Europa. In ...Pur di fronte alla preoccupazione per non essere ancora riusciti a fermare il Covid 19, e quindi con l’impegno massimo per ... a partire dalla sua formazione avvenuta a Bruxelles sotto la direzione di ...