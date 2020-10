Una notte sotto le bombe in Nagorno Karabakh (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelle ultime quattro settimane il conflitto tra Armenia e Azerbaigian per il controllo della regione del Nagorno Karabakh ha causato quasi mille morti. Un reportage dalla città di Stepanakert. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelle ultime quattro settimane il conflitto tra Armenia e Azerbaigian per il controllo della regione delha causato quasi mille morti. Un reportage dalla città di Stepanakert. Leggi

Una notte sotto le bombe in Nagorno Karabakh - Aleksandr Cernych Internazionale
Auto contro cinghiale, 21enne perde il controllo del mezzo e muore

E' morta nella notte all'ospedale di Cremona, a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto martedì, la 21enne Lucrezia Minnilli. La ragazza stava percorrendo la provinciale 85 alla guida di ...

Covid-19, in Lombardia varato il coprifuoco. "Chi si preoccupa dei senza dimora?"

24, in grado di ospitare al 'Piccolo rifugio' una ventina di senza dimora nei casi di urgenza. Passata la notte, possono accedere poi alle strutture di accoglienza della città”. Attualmente Milano ...

