PMI | il backbone dell’Italia

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) In USA, quando ero ancora giovane, collaboravo con un Professore della Northwestern University, ad Evanston, vicino a Chicago. Un giorno di autunno inoltrato partii verso il Wisconsin, lo stato con più di diecimila laghi. Volevo passare un week end a pescare in uno di questi laghi, credo si chiamasse Pelican Lake. Incominciò a nevicare all’improvviso, la strada ghiacciò improvvisamente e io finii fuori strada. Per fortuna, poco dopo, passò un camion di taglialegna, che mi aiutarono a rimettere sulla strada la macchina e mi consigliarono di fermarmi fino a che la tempesta non fosse finita. Così presi una camera d’albergo vicino alla villetta di uno di loro. Mangiai con lui delle pork ribs, bevvi una bella birra e lui mi mostrò la sua capanna. Nel backyard di casa sua, c’erano appesi numerosi coyotes che aveva ucciso con il suo ...