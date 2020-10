Francia, professore decapitato: altri 5 arresti (Di sabato 17 ottobre 2020) altri 5 arresti per la decapitazione del professore di storia di un liceo della periferia parigina per mano di un 18enne di origine cecena. Il Presidente Emmanuel Macron: “Il nostro connazionale è stato vigliaccamente attaccato, è stato la vittima di un chiaro attentato terrorista islamico” Sono state tratte in arresto altre 5 persone nell’ambito delle … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 17 ottobre 2020)per la decapitazione deldi storia di un liceo della periferia parigina per mano di un 18enne di origine cecena. Il Presidente Emmanuel Macron: “Il nostro connazionale è stato vigliaccamente attaccato, è stato la vittima di un chiaro attentato terrorista islamico” Sono state tratte in arresto altre 5 persone nell’ambito delle … L'articolo Curiosauro.

