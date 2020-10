DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Sagan favorito a Monselice (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41 Non dovrebbe avere problemi a difendere la maglia rosa, oggi, Joao Almeida The Maglia Rosa – @JooAlmeida98 #Giro pic.twitter.com/gALcbzEqKV — Giro d'Italia (@Giroditalia) October 16, 2020 11.35 Data la presenza di due muri nel finale, Peter Sagan è il grande favorito della tappa odierna. 11.25 La maglia ciclamino Arnaud Demare non è sicura di poter essere competitiva oggi @ArnaudDemare “We have only looked at the stage on our computers, but it’s going to be very difficult to get over the climbs. I can’t be sure I’ll be there in the end, so we won’t necessarily contribute to the ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41 Non dovrebbe avere problemi a difendere la maglia rosa,, Joao Almeida The Maglia Rosa – @JooAlmeida98 #pic.twitter.com/gALcbzEqKV —d'Italia (@ditalia) October 16,11.35 Data la presenza di due muri nel finale, Peterè il grandedellaodierna. 11.25 La maglia ciclamino Arnaud Demare non è sicura di poter essere competitiva@ArnaudDemare “We have only looked at the stage on our computers, but it’s going to be very difficult to get over the climbs. I can’t be sure I’ll be there in the end, so we won’t necessarily contribute to the ...

ZZiliani : Cherubini che trasforma un rigore con freddezza e Paratici che trova il gol con un destro a giro da lontano. E poi… - linaswik_ : RT @Ri_Ghetto: Raga scusate ho letto in giro che forse Malgioglio potrebbe rientrare in casa, allora io non ci crederò MAI finché non lo ve… - Maccck98 : RT @Ri_Ghetto: Raga scusate ho letto in giro che forse Malgioglio potrebbe rientrare in casa, allora io non ci crederò MAI finché non lo ve… - alexandraava98 : RT @Ri_Ghetto: Raga scusate ho letto in giro che forse Malgioglio potrebbe rientrare in casa, allora io non ci crederò MAI finché non lo ve… - just__sara_ : RT @Ri_Ghetto: Raga scusate ho letto in giro che forse Malgioglio potrebbe rientrare in casa, allora io non ci crederò MAI finché non lo ve… -