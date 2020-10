Coronavirus: Gori, 'un po' di didattica a distanza contro affollamento trasporto pubblico' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - "Possiamo dire che se le scuole superiori fanno un po' più di didattica a distanza non casca il mondo? Nessuno chiede il 100%. Basterebbe il 50% e fors'anche il 30%. Ma questo basterebbe a evitare l'affollamento che vediamo sui mezzi di trasporto pubblico". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, su Twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - "Possiamo dire che se le scuole superiori fanno un po' più dinon casca il mondo? Nessuno chiede il 100%. Basterebbe il 50% e fors'anche il 30%. Ma questo basterebbe a evitare l'che vediamo sui mezzi di". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio, su Twitter.

Nessuno chiede il 100%. Basterebbe il 50% e fors'anche il 30%. Ma questo basterebbe a evitare l'affollamento che vediamo sui mezzi di trasporto pubblico". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori ...

