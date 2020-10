Martina Stella Instagram, statuaria nel suo look bianco e nero: «Emani forti emozioni!» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi, 15 ottobre 2020, esce in tutte le sale cinematografiche Lockdawn all’italiana, la commedia scritta e girata in poche settimane da Enrico Vanzina. Tra i protagonisti del film c’è anche Martina Stella. L’attrice interpreta Tamara, cassiera al supermercato e moglie di Walter (Ricky Memphis). La showgirl ha pensato bene di ricordare ai suoi followers l’appuntamento al cinema con il suo ultimo film attraverso un post decisamente interessante. La showgirl in lingerie sul letto è irresistibile. Il post, infatti, è stato immediatamente notato dai suoi ammiratori, i quali hanno lasciato una marea di like e commenti. Ogni volta i suoi scatti sono un trionfo di pura femminilità. Leggi anche –> Martina Stella irresistibile tra le meraviglie della ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi, 15 ottobre 2020, esce in tutte le sale cinematografiche Lockdawn all’italiana, la commedia scritta e girata in poche settimane da Enrico Vanzina. Tra i protagonisti del film c’è anche. L’attrice interpreta Tamara, cassiera al supermercato e moglie di Walter (Ricky Memphis). La showgirl ha pensato bene di ricordare ai suoi followers l’appuntamento al cinema con il suo ultimo film attraverso un post decisamente interessante. La showgirl in lingerie sul letto è irresistibile. Il post, infatti, è stato immediatamente notato dai suoi ammiratori, i quali hanno lasciato una marea di like e commenti. Ogni volta i suoi scatti sono un trionfo di pura femminilità. Leggi anche –>irresistibile tra le meraviglie della ...

SoloSara4 : @lapoelkann_ Lapo, io ti ho sempre voluto bene, sappilo! Dai tempi in cui regalasti un cucciolo a Martina Stella. - mary118061397 : @Elena16743820 @sonjpardo Be’ devo dire che l’idea di un’attrice italiana non mi dispiace per niente .... magari la… - zazoomblog : Martina Stella intimo e tacchi alti: il “panorama” fa impazzire tutti – FOTO - #Martina #Stella #intimo #tacchi - Ivan__soli : @UtherPe Martina Stella = ? - infoitcultura : 'Lockdown all'italiana', debutto con polemica per Vanzina. Martina Stella: 'Mi sono messa in discussione' -