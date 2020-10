Norvegia-Irlanda del Nord Nations League B | mercoledì ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 13 ottobre 2020) Insi aspettano grandi cose dalla loro squadra nazionale adesso che hanno tanti giovani talenti. Certo, manca esperienza, come dimostra la sconfitta contro la Serbia, ma prima o poi rivedremo gli scandinavi in una fase finale di qualcosa. Come classe e prospettiva i pur apprezzabiliirlandesi non possono fanno molto contro un avversario più … InfoBetting: Scommesse Sportive e