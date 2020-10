Conte al giornalista che lo incalza sull’ex Ilva: «La sua non è una domanda, ma una tesi accusatrice» – Il video (Di martedì 13 ottobre 2020) Prima di firmare il nuovo Dpcm sull’emergenza Coronavirus, Giuseppe Conte è stato a Taranto dove, tra le altre cose, ha assistito alla posa della prima pietra del nuovo ospedale San Cataldo. Nel corso di un punto stampa convocato a margine dell’incontro con sindacati e associazioni dedicato al futuro dell’ex-Ilva, il premier ha avuto un acceso botta e risposta con il giornalista e blogger tarantino Giuseppe Abbate: «Servono azioni incisive contro l’inquinamento e contro il mostro ArcelorMittal che uccide e che voi volete continuare ad avere come partner. Perché non cacciate ArcelorMittal, presidente?», ha chiesto il giornalista. «La sua non è una domanda, ma una tesi accusatrice», ha ... Leggi su open.online (Di martedì 13 ottobre 2020) Prima di firmare il nuovo Dpcm sull’emergenza Coronavirus, Giuseppeè stato a Taranto dove, tra le altre cose, ha assistito alla posa della prima pietra del nuovo ospedale San Cataldo. Nel corso di un punto stampa convocato a margine dell’incontro con sindacati e associazioni dedicato al futuro dell’ex-, il premier ha avuto un acceso botta e risposta con ile blogger tarantino Giuseppe Abbate: «Servono azioni incisive contro l’inquinamento e contro il mostro ArcelorMittal che uccide e che voi volete continuare ad avere come partner. Perché non cacciate ArcelorMittal, presidente?», ha chiesto il. «La sua non è una, ma una», ha ...

