La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti (Di lunedì 12 ottobre 2020) (TeleBorsa) – La Borsa di Wall Street si conferma tonica al giro di boa con il sentiment degli investitori sospinto dalle attese per il nuovo pacchetto di stimoli economici all'economia americana. L'attenzione degli addetti ai lavori è concentrata anche sull'importante test delle trimestrali relative al terzo periodo dell'anno. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones un guadagno dell'1,07%; sulla stessa linea, avanza con forza l'S&P-500, che continua gli scambi a 3.542 punti. Effervescente il Nasdaq 100 (+3,54%); sulla stessa linea, ottima la prestazione dell'S&P 100 (+2,32%). Telecomunicazioni (+3,07%), informatica (+3,02%) e beni di consumo secondari (+2,43%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si ...

