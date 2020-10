Real Madrid, Benzema rivela: “Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo sono più libero in campo” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Cristiano Ronaldo era al Real Madrid per fare gol. Io ho cambiato il mio stile di gioco per giocare con lui. Prima giocavo diversamente ma quando hai un compagno che segna il doppio o il triplo dei tuoi gol dei adattarti“. In un’intervista rilasciata al programma spagnolo ‘Universo Valdano’, Karim Benzema racconta qualche retroscena circa il rapporto con Cristiano Ronaldo. “Adesso, dopo il suo addio, sono libero in campo, mi piace toccare la palla – ha sottolineato Benzema -. Prima avevo messo da parte la mia voglia e l’istinto di fare gol. Ora è diverso“. Ma chi era l’idolo del francese? “Luis Nazario da Lima, o se preferite ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “era alper fare gol. Io ho cambiato il mio stile di gioco per giocare con lui. Prima giocavo diversamente ma quando hai un compagno che segna il doppio o il triplo dei tuoi gol dei adattarti“. In un’intervista rilasciata al programma spagnolo ‘Universo Valdano’, Karimracconta qualche retroscena circa il rapporto con. “Adesso, dopo il suo addio,in campo, mi piace toccare la palla – ha sottolineato-. Prima avevo messo da parte la mia voglia e l’istinto di fare gol. Ora è diverso“. Ma chi era l’idolo del francese? “Luis Nazario da Lima, o se preferite ...

