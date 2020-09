Giorgia Meloni: "Sono la terza via blairiana di destra" (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Io, terza via blairiana di destra”. Così, in un’intervista alla Stampa, la leader di FdI, Giorgia Meloni, nominata ieri presidente del gruppo all’Europarlamento ‘Conservatori e riformisti europei’.“L’Europa - spiega - non si esaurisce in due opzioni, uscire o prostrarsi in ginocchio. Io rappresento la terza via blairiana di destra, sto in Europa con i partiti che condividono un modello confederale, con nazioni che collaborano ma restano sovrane in casa propria”. Meloni osserva: “L’Europa dovrebbe pensare alle grandi materie di interesse comune”.Come, ad esempio, i migranti, sui quali la leader di FdI dice di essere “d’accordo” con il veto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Io,viadi”. Così, in un’intervista alla Stampa, la leader di FdI,, nominata ieri presidente del gruppo all’Europarlamento ‘Conservatori e riformisti europei’.“L’Europa - spiega - non si esaurisce in due opzioni, uscire o prostrarsi in ginocchio. Io rappresento laviadi, sto in Europa con i partiti che condividono un modello confederale, con nazioni che collaborano ma restano sovrane in casa propria”.osserva: “L’Europa dovrebbe pensare alle grandi materie di interesse comune”.Come, ad esempio, i migranti, sui quali la leader di FdI dice di essere “d’accordo” con il veto ...

