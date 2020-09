Elezioni Usa, Biden nel dibattito tv: “Mio figlio aveva problemi con la droga, ma li ha risolti e io sono fiero di lui” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “È falso, non è andata così. Mio figlio aveva dei problemi con la droga come tanti, ma li ha risolti e io sono fiero di lui”. Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha risposto così al presidente in carica, Donald Trump, che nel corso del dibattito televisivo per le presidenziali ha accusato il figlio di Biden, Hunter, di essere stato congedato con disonore dall’esercito statunitense per uso di cocaina. “Tuo figlio ha fatto carriera solo grazie alla tua influenza. Non era nessuno prima che diventassi vice presidente” ha inoltre accusato Trump “Assolutamente falso” ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “È falso, non è andata così. Miodeicon lacome tanti, ma li hae iodi lui”. Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe, ha risposto così al presidente in carica, Donald Trump, che nel corso deltelevisivo per le presidenziali ha accusato ildi, Hunter, di essere stato congedato con dire dall’esercito statunitense per uso di cocaina. “Tuoha fatto carriera solo grazie alla tua influenza. Non era nessuno prima che diventassi vice presidente” ha inoltre accusato Trump “Assolutamente falso” ha ...

