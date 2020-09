Marvel’s Spider-Man Miles Morales: Svelati i Bonus pre-order del Playstation Store (Di martedì 29 settembre 2020) L’uscita di Marvel’s Spider-Man Miles Morales si sta avvicinando. Insomniac Games e Sony quest’oggi svelano i contenuti esclusivi, riservati a coloro che prenoteranno il gioco sul Playstation Store di PS4 o PS5. I Bonus riservati a chi prenota Marvel’s Spider-Man Miles Morales I contenuti che riceverete sono: Costume C.R.O.N.O. – Disegnato da Javier Garrón, uno dei talentuosi autori del fumetto Miles Morales: Spider-Man. Indossa il costume con Circuiti a Reazione Organica Non Ostacolante (C.R.O.N.O.) e sblocca la modifica IrraggiungibileCostume Secondo SpideyGadget centro di gravità – Comincia l’avventura in grande stile ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 29 settembre 2020) L’uscita di Marvel’s-Mansi sta avvicinando. Insomniac Games e Sony quest’oggi svelano i contenuti esclusivi, riservati a coloro che prenoteranno il gioco suldi PS4 o PS5. Iriservati a chi prenota Marvel’s-ManI contenuti che riceverete sono: Costume C.R.O.N.O. – Disegnato da Javier Garrón, uno dei talentuosi autori del fumetto-Man. Indossa il costume con Circuiti a Reazione Organica Non Ostacolante (C.R.O.N.O.) e sblocca la modifica IrraggiungibileCostume Secondo SpideyGadget centro di gravità – Comincia l’avventura in grande stile ...

