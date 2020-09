Ecco prossimi appuntamenti all’Auditorium-Parco della Musica

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – La programmazione di Auditorium Reloaded continua, in collaborazione con RomaEuropa Festival, con dueimperdibili: domenica 27 il musicista e artista tedesco, inventore del software Ableton Live, Robert Henke, porta in scena cinque Commodore CBM 8032 per esplorare la bellezzagrafica e del suono utilizzando i primi computer degli Anni Ottanta; martedi’ 29 e mercoledi’ 30 Ascanio Celestini torna al Romaeuropa Festival con Tonino Battista e il PMCEContemporanea Ensemble per portare in scena Pierino e il lupo di Prokof’ev e Pulcinella di Stravinskij, dando vita a un confronto tra tradizionele e tradizione popolare in uno spettacolo in cui le due storiche composizioni divengono strumento per indagare con ironia gli ...