(Di venerdì 25 settembre 2020) Ole Gunnar Solskjær non sta vedendo il suo, quello di qualche mese fa, da parecchie settimane per cui dovrà stare molto attento. Il collega Graham Potter è pronto a fargli un brutto scherzo. I Seagulls hanno perso contro il Chelsea, ma giocando una gran partita, e poi hanno asfaltato il Newcastle. Lasciamo stare la … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Brighton-Manchester United (sabato, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici - cassapronostici : Pronostico Brighton and Hove Albion – Manchester United: Red Evils alla ricerca del riscatto -

Ultime Notizie dalla rete : Brighton Manchester

Il Veggente

Con l'uscita delle liste Euroleghe 2020-21, Classic e Mantra, sono partite ufficialmente le Euroleghe Fantacalcio 2020-2021 che prenderanno il via Sabato 26 Settembre alle 13.30, con il primo match - ...Crolla in casa il Manchester United a cui non basta il primo goal di Van ... Newcastle travolto a sorpresa in casa dal Brighton con doppietta di Maupay. Il big match tra Chelsea e Liverpool si risolve ...