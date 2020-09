Nero a metà 2 | cosa succederà nella prossima puntata | le anticipazioni di lunedì 28 settembre

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 settembre 2020)a metà 2:succederàOggi, giovedì 242020, su Rai 1 è andata in onda la terzadia metà 2, masuccederàquarta(prevista eccezionalmente per lunedì 282020 alle ore 21,20)? Il quarto appuntamento cona metà 2, come gli altri, sarà composto da due episodi, il settimo e l’ottavo. Intitolati rispettivamente: “Quanto è difficile cambiare” ed “Un gioco pericoloso”. Vediamo insieme leepisodio 7: Quanto è ...