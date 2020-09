‘Uomini e Donne’, ex tronista choc su Instagram: “Sta ca*ata della mascherina, mettetevela nel cu*o” (Video) (Di sabato 19 settembre 2020) Luca Dorigo è stato un tronista di Uomini e Donne per ben tre volte, ma ogni tentativo di trovare la donna nella sua vita nel programma condotto da Maria De Filippi è stato fallimentare. Luca, che negli scorsi anni è stato al centro di una discussa querelle con l’ex fidanzata Georgette Polizzi, ha suscitato nelle ultime ore l’indignazione da parte del popolo del web per alcune dichiarazioni riguardanti l’uso della mascherina. Attraverso delle Instagram Stories, infatti, Dorigo ha detto: Attenzione eh, mettetevi la mascherina che c’è il virus in giro. mettetevela anche nel c*lo va, non si sa mai che fate un respiro a pieni polmoni e non vi sale nel c*lo. Sta caga*a della mascherina, avete proprio rotto ... Leggi su isaechia (Di sabato 19 settembre 2020) Luca Dorigo è stato undi Uomini e Donne per ben tre volte, ma ogni tentativo di trovare la donna nella sua vita nel programma condotto da Maria De Filippi è stato fallimentare. Luca, che negli scorsi anni è stato al centro di una discussa querelle con l’ex fidanzata Georgette Polizzi, ha suscitato nelle ultime ore l’indignazione da parte del popolo del web per alcune dichiarazioni riguardanti l’uso. Attraverso delleStories, infatti, Dorigo ha detto: Attenzione eh, mettetevi lache c’è il virus in giro.anche nel c*lo va, non si sa mai che fate un respiro a pieni polmoni e non vi sale nel c*lo. Sta caga*a, avete proprio rotto ...

