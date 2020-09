PSG, il club è con Neymar: “Lo sosteniamo con forza, lui vittima di insulti razzisti” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Il Paris Saint-Germain sostiene con forza Neymar che ha detto di essere stato vittima di insulti razzisti da parte di un giocatore avversario”. Prende una posizione il club parigino, schierandosi apertamente a sostegno del brasiliano in seguito alla rissa nata nel finale di partita contro il Marsiglia. Il brasiliano in fattispecie è stato espulso per aver dato uno schiaffo ad Alvaro Gonzalez, il quale tuttavia sarebbe reo di razzismo: “Il club ricorda che non c’è posto per il razzismo nella società, nel calcio o nelle nostre vite e invita tutti a parlare contro tutte le sue manifestazioni in tutto il mondo”, scrive il PSG nella nota. “Da più di 15 anni – continua la nota – il club è ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) “Il Paris Saint-Germain sostiene conche ha detto di essere statodirazzisti da parte di un giocatore avversario”. Prende una posizione ilparigino, schierandosi apertamente a sostegno del brasiliano in seguito alla rissa nata nel finale di partita contro il Marsiglia. Il brasiliano in fattispecie è stato espulso per aver dato uno schiaffo ad Alvaro Gonzalez, il quale tuttavia sarebbe reo di razzismo: “Ilricorda che non c’è posto per il razzismo nella società, nel calcio o nelle nostre vite e invita tutti a parlare contro tutte le sue manifestazioni in tutto il mondo”, scrive il PSG nella nota. “Da più di 15 anni – continua la nota – ilè ...

