Cisterna, buoni pasto mensa scolastica 2019/20 non utilizzati per emergenza Covid-19: ecco come chiedere il rimborso (Di martedì 8 settembre 2020) Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 18/05/2020 si rende noto che è possibile procedere alla richiesta di rimborso dei buoni pasto acquistati e non utilizzati, per i genitori degli alunni che hanno frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e primaria, ovvero che, per altre ragioni, non usufruiranno più del servizio. La richiesta deve essere redatta utilizzando il modello disponibile sul sito internet www.comune.Cisterna-di-latina.latina.it, nella sezione “Modelli e domande” oppure può essere ritirato presso l’ufficio Protocollo nel palazzo Comunale in Via Zanella n. 2 nei seguenti giorni: – Lunedi, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Cisterna, buoni pasto mensa scolastica 2019/20 non utilizzati per emergenza Covid-19: ecco come chiedere il rimborso -

Ultime Notizie dalla rete : Cisterna buoni Cisterna, buoni pasto mensa scolastica 2019/20 non utilizzati per emergenza Covid-19: ecco come chiedere il rimborso Il Corriere della Città