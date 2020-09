Diverse persone accoltellate nel centro cittadino. Chiusa la città, la polizia sul posto: “Situazione grave” (Di domenica 6 settembre 2020) Tanta paura in Inghilterra la notte scorsa, più precisamente nella città di Birmingham. Nei pressi del quartiere Gay Village Diverse persone sono state ferite a colpi di coltello. A riferire la notizia è stata la polizia inglese, che però non ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto. Stando a quanto trapelato finora, i poliziotti sono stati allertati intorno a mezzanotte e sono prontamente intervenuti sul posto, che è stato chiuso. Indagini in corso per capire cosa sia realmente successo nella città britannica. In seguito sono giunti alcuni particolari dalla stampa, che ha riferito di almeno 4 persone risultate ferite. Non si conoscono le condizioni di salute dei soggetti accoltellati. La polizia delle West Midlands ha semplicemente ... Leggi su caffeinamagazine

