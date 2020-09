Piera Aiello: chi è la deputata che ha lasciato il Movimento 5 stelle? (Di giovedì 3 settembre 2020) Piera Aiello, testimone di giustizia e deputata lascia il Movimento 5 stelle: “Non mi rappresenta più. Tutto il lavoro che ho fatto è stato vanificato” Piera Aiello, testimone di giustizia e cognata di Rita Atria, inizia il suo impegno politico a fianco del Movimento 5 stelle a partire dal 2018. Nelle ultime ore però ha deciso di lasciare la formazione politica che l’ha portata in Parlamento. “Mi dimetto dal Movimento 5 stelle, che non mi rappresenta più” – ha scritto la deputata. “Non nascondo l’amarezza per tutto il lavoro che ho fatto, non solo in questi due anni da deputato ma anche negli anni quale semplice ... Leggi su zon

