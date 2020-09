Riqualificazione dei borghi rurali: approvata la graduatoria unica regionale (Di martedì 1 settembre 2020) Con decreto dirigenziale del 30 luglio scorso la Regione Campania ha approvato la graduatoria unica regionale definitiva del bando di attuazione – adottato con decreto n. 45/2017 – della tipologia d’intervento 7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale” del PSR. Per l’operazione A “Sensibilizzazione ambientale” sono stati ammessi a finanziamento tre progetti – con beneficiari rispettivamente l’Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, l’Ente Parco regionale dei Monti Picentini e l’Ente Parco regionale del Partenio – per un importo complessivo di circa 175mila euro. Nove, invece, i ... Leggi su ildenaro

Con decreto dirigenziale del 30 luglio scorso la Regione Campania ha approvato la graduatoria unica regionale definitiva del bando di attuazione – adottato con decreto n. 45/2017 – della tipologia d’i ...

Missione "Speranza e carità" di Palermo, dalla Regione un milione di euro per la riqualificazione

Nuova vita per una padiglione della Missione "Speranza e carità" di Biagio Conte a Palermo. Dalla Regione Siciliana arriva un finanziamento di un milione di euro per l'efficientamento energetico delle ...

