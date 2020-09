Il Lipsia riapre lo stadio al pubblico: 8 mila persone per la sfida col Mainz (Di martedì 1 settembre 2020) In Germania, dove la decisione sulla riapertura degli stadi è demandata alle autorità sanitarie locali, è possibile che singoli impianti possano tornare ad accogliere il pubblico. Il primo è quello del Lipsia, che ha comunicato la decisione con la seguente nota. Il Lipsia sta progettando di permettere agli spettatori di assistere alla partita contro il Mainz del prossimo 20 settembre. È siglato un accordo specifico con il dipartimento della salute pubblica della città di Lipsia, che permetterà un’affluenza di circa 8.500 persone. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Secondo il quotidiano tedesco Bild, è arrivata l'approvazione del dipartimento della salute della città di Lipsia che ha autorizzato ad aprire la 'Red Bull Arena' per la partita contro il Mainz, in pr ...

