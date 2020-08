Rrahmani: “Napoli, sono uno tosto. Non ho mai pensato ad altre squadre” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Amir Rrahmani si presenta dal ritiro napoletano di Castel di Sangro, il roccioso difensore ha parlato in conferenza stampa dove si è decritto ai nuovi tifosi."AGGRESSIVO E FORTE DI TESTA"caption id="attachment 1012845" align="alignnone" width="1024" Rrahmani, Getty Images/captionEcco le parole del calciatore proveniente dall'Hellas Verona: "Vengo da una stagione importante dove sicuramente siamo andati sopra le attese".Sulle caratteristiche: "sono grintoso e forte nel gioco aereo".Sul ruolo: "Non è un problema adattarmi, nel Verona ho giocato a 3 ma in Nazionale a 4. Ho passato anche un periodo da terzino". Dunque duttilità garantita per Gattuso.Sull'approdo al Napoli: "Questa è una grande squadra, servirà il massimo sforzo in allenamento. Ho sempre voluto venire al Napoli senza pensare ... Leggi su itasportpress

sscnapoli : ?? #Rrahmani “Sono stato sin da subito convinto di trasferirmi al Napoli, per me, questa, è una scelta importante”… - DiMarzio : #Napoli | #Rrahmani si presenta: 'Posso giocare sia a tre che a quattro' - ItaSportPress : Rrahmani: 'Napoli, sono uno tosto. Non ho mai pensato ad altre squadre' - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: 11 FOTO IN HD - Il Napoli a Castel di Sangro, la presentazione ufficiale di Osimhen e Rrahmani - MarekNapoli : RT @napoligol2014: #RRAHMANI: «Napoli prima scelta. Posso giocare a 3 o 4 senza problemi. Ecco che giocatore sono...» -

Ultime Notizie dalla rete : Rrahmani “Napoli Ospina ce facette alliccà 'e bbaffe a nnujeaute 'ntribbuna-divano IlNapolista