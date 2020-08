La ricetta classicissima (rivisitata): la caponata di verdure (Di venerdì 21 agosto 2020) . Oggi vi proponiamo un classico della gastronomia siciliana, la caponata. La versione tradizionale di questo piatto prevede solo l’uso delle melanzane. Quella che vi suggeriamo noi prevede anche altre verdure, come peperoni, pomodori, cipolla e zucchine. La caponata tradizionale è fatta con un insieme di ortaggi fritti (per lo più, come si diceva, melanzane) conditi con sugo di pomodoro, sedano, cipolla, olive e capperi. Di solito si serve come contorno o come antipasto. Gli ingredienti Gli ingredienti sono questi: due melanzane; due carote; due zucchine; un peperone rosso; un peperone giallo; sedano q.b.; due pomodori; una cipolla; olive nere e verdi quando basta; un cucchiaio di capperi; un bicchierino di aceto; un cucchiaio di zucchero; pinoli per guarnire. La preparazione La prima cosa è lavare e ... Leggi su pianetadonne.blog

