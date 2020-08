Cade al risveglio e si ferisce: 'Sono stato aggredito dai ladri nella notte' (Di lunedì 17 agosto 2020) Si è svegliato ed è caduto incidentalmente ferendosi con dei cocci di bottiglia, poi ha riferito di aver subito un'aggressione da parte dei ladri nel corso della notte. L'accaduto a Motta Visconti, in ... Leggi su milanotoday

MilanoToday.it

Si è svegliato ed è caduto incidentalmente ferendosi con dei cocci di bottiglia, poi ha riferito di aver subito un'aggressione da parte dei ladri nel corso della notte. L'accaduto a Motta Visconti, in ...