Il vicino fa troppi schiamazzi: gli suona alla porta e lo accoltella (Di sabato 15 agosto 2020) Un italiano, 41enne nullafacente e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri di Solaro per tentato omicidio. Il fatto è avvenuto a Lainate, Milano,. Secondo quanto riportato dalle forze dell'... Leggi su milanotoday

E' l'accusa di cui dovrà rispondere un 41enne residente a Solaro, frazione di Lainate, provincia di Milano. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo un litigio con un vicino 24enne: si lamentava ...

