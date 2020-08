Calciomercato Palermo, inizia l’era Boscaglia: Chiosa e Saraniti i primi rinforzi, lo svincolato Valente… (Di giovedì 13 agosto 2020) Roberto Boscaglia sarà il nuovo allenatore del Palermo.Fin da subito in cima alla lista dei desideri dell'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e del direttore sportivo Renzo Castagnini, il tecnico originario di Gela nella giornata di martedì ha incontrato e trovato l'accordo con la dirigenza rosanero: Boscaglia, dunque, firmerà nelle prossime ore un contratto biennale che lo legherà al Palermo fino al 30 giugno 2022. Prima, però, il coach ex Trapani ha trattato la rescissione del contratto con la Virtus Entella, club al quale era legato fino al 30 giugno 2021.Pertanto, nella giornata di ieri, Boscaglia ha trovato l'accordo con la società ligure per la buonuscita, con l'allenatore siciliano che adesso sarà libero di apporre la firma al contratto ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, inizia l’era #Boscaglia: #Chiosa e Saraniti i primi rinforzi, lo svincolato Valente… - WiAnselmo : Calciomercato #Palermo, inizia l'era Boscaglia: Chiosa e Saraniti i primi rinforzi, lo svincolato Valente...… - Mediagol : Calciomercato #Palermo, inizia l'era Boscaglia: Chiosa e Saraniti i primi rinforzi, lo svincolato Valente...… - ILOVEPACALCIO : Il #Palermo si fionda sul calciomercato, #Boscaglia vuole alcuni fedelissimi ?? - ILOVEPACALCIO : #Boscaglia già lavora per il #Palermo ??Via al calciomercato, il primo nome del tecnico al duo #Sagramola-… -