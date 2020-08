Scuola, 11 imprese italiane e straniere produrranno i nuovi banchi | Saranno distribuiti entro ottobre (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono stati definiti 11 contratti di affidamento ad aziende e raggruppamenti di imprese, per la maggior parte italiane, per la fornitura di banchi singoli tradizionali e di nuova generazione, dopo il ... Leggi su tgcom24.mediaset

Sono stati definiti 11 contratti di affidamento ad aziende e raggruppamenti di imprese, per la maggior parte italiane, per la fornitura di banchi tradizionali e di sedute innovative comunque singoli, ...Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Si sono concluse oggi le procedure per la fornitura dei banchi monoposto in vista della riapertura in sicurezza delle scuole. Come già comunicato nei giorni scorsi, alla g ...