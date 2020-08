Coronavirus, scatta la mini zona rossa a Sant'Antonio Abate (Di martedì 11 agosto 2020) Covid-19, De Luca: 'L'80% dei contagi deriva chi rientra dall'estero: quarantena e controlli' 10 August 2020 Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , con una ordinanza che sarà firmata ... Leggi su salernotoday

MediasetTgcom24 : Dramma coronavirus in Libia, nuovo picco di contagi: scatta lockdown #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, in Puglia scatta obbligo di quarantena per rientri da Grecia, Spagna e Malta - LaNuovaMedusa : Coronavirus: scatta mini zona rossa a Sant’Antonio abate - davideinno85 : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Puglia scatta obbligo di quarantena per rientri da Grecia, Spagna e Malta - StabiaChannel : #Cronaca #Sant'Antonio Abate - Coronavirus: scatta mini zona rossa. Dopo la Sonrisa chiusa anche Villa Palmentiello… -