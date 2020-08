Buongiorno dalla Borsa 11 agosto 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) (TeleBorsa) – Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 27.791,44 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq 100, che si ferma a 11.085,17 punti. Ottima performance per Tokyo (+1,88%), che archivia la giornata a 22.750,2 punti. Giornata fiacca per Shenzhen, che porta a casa un modesto +0,06%, terminando le negoziazioni a 13.657,3 punti. Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Buona performance per Francoforte, che cresce dell’1,01%; buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dello 0,97%; sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dell’1,13%. Apprezzabile rialzo (+1,92%) a Milano per il comparto servizi finanziari. Brilla Banca Generali, che passa di mano con un aumento del 3,03%. Annunciati nel Regno Unito il dato ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno da Positanonews. Eventi, Oroscopo, Offerte di Lavoro, Mercatino e Meteo di oggi Positanonews "I valori della glicemia possono causare aborti ripetuti?"

Buongiorno, Ho 31 anni e 2 aborti spontanei alle spalle, ma anche una gravidanza conclusasi perfettamente a termine, con parto naturale. Dopo i due aborti spontanei mi sono sottoposta a vari esami per ...

Cinque grandi film giudiziari da vedere in streaming

Abbiamo scelto cinque grandi titoli con i più famosi processi della storia del cinema americano. Come dire: se il buongiorno si vede dal mattino...La parola ai giurati è rappresenta l’esordio di Sidne ...

