Bielorussia, la vittoria di Lukashenko finisce nel sangue: ucciso un manifestante, 3000 arresti. Opposizione: “Risultati non corrispondono alla realtà”. Polonia chiede vertice Ue: “Usata la forza contro i cittadini” (Di lunedì 10 agosto 2020) Aleksandr Lukashenko riconfermato presidente della Bielorussia per il sesto mandato con l’80,23% dei voti. Si chiude così la tornata elettorale più contestata degli ultimi dieci anni a Minsk, che riconferma alla guida del Paese il padre-padrone che la governa col pugno di ferro dal 1994. E mentre la Russia di Vladimir Putin, da sempre alleata di Minsk, si congratula col vincitore, in tutto il Paese la tensione è altissima: dopo la diffusione dei risultati – sui quali si allunga l’ombra dei brogli, già ventilati da mesi dalle forze di Opposizione – migliaia di bielorussi sono scesi in strada nella notte per protestare. Gli scontri con la polizia sono finiti nel sangue: un manifestante è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

