Parlamentari che hanno chiesto e ottenuto il bonus dei 600 euro, Matteo Salvini: “ decreto del Governo l’ha permesso” (Di domenica 9 agosto 2020) La condanna è stata unanime nei confronti dei Parlamentari che hanno usufruito del bonus dei 600 euro destinati alle partite Iva che a marzo e aprile si sono trovate in difficoltà a causa del lockdown. Si tratta, stando alle notizie diffuse dai mezzi d’informazione nazionali, di Parlamentari della Lega (tre), M5s (uno), Italia Viva (uno). La condanna nei confronti di questi Parlamentari non basta, le loro espulsioni dai rispettivi partiti e le dimissioni da Parlamentari devono avvenire nell’immediato. Non esiste alternativa per quanto hanno fatto. Nessuna giustificazione, né diretta, né indiretta. Le leggi sono emanate per migliorare le condizioni dei cittadini e delle imprese quando attraversano ... Leggi su laprimapagina

