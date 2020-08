Aldo Simeone a Castelnuovo: 'Nel mio libro la Garfagnana e i suoi misteri' (Di venerdì 7 agosto 2020) ... oggi sepolto dall'acqua, che contribuisce a dare una sensazione di cambiamento: il paesaggio ha un valore importante per lo scrittore, che spiega alla "Gazzetta" come la Garfagnana sia costellata da ... Leggi su lagazzettadelserchio

GiornaleBarga : 'Per chi è la notte” di Aldo Simeone, la presentazione #voltiamopagina #perchièlanotte #aldosimeone - FaziEditore : RT @deb_pisano: ?? @FaziEditore Aldo Simeone affronta paure e scelte di un adolescente - TGR Toscana - deb_pisano : ?? @FaziEditore Aldo Simeone affronta paure e scelte di un adolescente - TGR Toscana - AldoSimeone1 : RT @TgrRaiToscana: Un libro di esordio che già interessa il mondo del cinema e del teatro. @AldoSimeone1 ha presentato 'Per chi è la notte… - FaziEditore : RT @TgrRaiToscana: Un libro di esordio che già interessa il mondo del cinema e del teatro. @AldoSimeone1 ha presentato 'Per chi è la notte… -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Simeone Incontri con gli autori e con la musica Chiusura con il botto per "Vivere Castelnuovo"

Venerdì 7 agosto, alle 21, incontro con il giovane scrittore Aldo Simeone che presenta "Per chi è la notte" (Fazzi). Coordina l’incontro Claudio Crudeli, libraio indipendente. Sabato 8 agosto, alle 21 ...

Le mance: chi le lascia e chi non vuole

Caro Aldo, il suo commento a favore di noi camerieri mi ha commosso. Purtroppo il mondo sta andando alla rovescia. Le disuguaglianze continuano ad aumentare. Secondo me ci saranno sempre di più i chea ...

Venerdì 7 agosto, alle 21, incontro con il giovane scrittore Aldo Simeone che presenta "Per chi è la notte" (Fazzi). Coordina l’incontro Claudio Crudeli, libraio indipendente. Sabato 8 agosto, alle 21 ...Caro Aldo, il suo commento a favore di noi camerieri mi ha commosso. Purtroppo il mondo sta andando alla rovescia. Le disuguaglianze continuano ad aumentare. Secondo me ci saranno sempre di più i chea ...