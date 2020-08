Agnelli: «Il bilancio è agrodolce. Faremo tutte le valutazioni del caso» (Di sabato 8 agosto 2020) Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Lione Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Lione. Ecco le parole del massimo dirigente bianconero: DELUSIONE – «Il bilancio quest’anno è agrodolce, stagione difficilissima, abbiamo ottenuto un grande risultato vincendo il nono campionato, scrivendo una pagina di calcio fantastica con Sarrri. In Champions League è deludente per noi, per i giocatori, per i tifosi, se prima avevamo un sogno ora abbiamo un obiettivo. Uscire in questo modo ci deve lasciare tutti delusi. Ci prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso, con un rinnovato ... Leggi su calcionews24

romeoagresti : #Agnelli a Sky Sport: “Il bilancio della stagione è agrodolce: grande risultato il nono scudetto di fila, deludente… - juventusfc : Il Presidente Agnelli aggiunge un bilancio sulla stagione della Prima Squadra:«E’ stato un anno estremamente duro,… - CalcioPillole : #JuveLione Andrea #Agnelli a @SkySport: “Stagione difficilissima, bilancio agrodolce. Abbiamo fatto la storia con… - irejdoc1897 : RT @romeoagresti: #Agnelli a Sky Sport: “Il bilancio della stagione è agrodolce: grande risultato il nono scudetto di fila, deludente il bi… - Emanuel15818702 : RT @juventusfans: 'Bilancio agrodolce. Stagione difficilissima. Champions deludente. Se prima avevamo un sogno, adesso è un obiettivo. Usci… -