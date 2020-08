Nel giorno del compleanno di Louis Armstrong ricordiamo quella volta in cui scambiò Sanremo per una jam session (Di martedì 4 agosto 2020) È il compleanno di Louis Armstrong e il numero è da capogiro: 119 anni ci separano dalla sua nascita, in quel 4 agosto 1901, quando il futuro Satchmo venne al mondo per divertire, commuovere e insegnare il jazz. La sua America era quella di New Orleans, sognante e verace, che egli stesso raccontò nel capolavoro What A Wonderful World, scritta per lui da Bob Thiele e George David Weiss e che ancora oggi è uno dei più poetici inni alla vita e alla bellezza del mondo. Lo ricordiamo con affetto e simpatia, oggi, e ritorniamo a quel 1968 in cui Louis Armstrong partecipò al Festival di Sanremo con il brano Mi Va Di Cantare, ma a quanto pare nessuno gli aveva spiegato che quella fosse una gara ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Nel giorno Nuovo ponte, i sindacati: “Nel giorno dell’inaugurazione un pensiero alle vittime e ai lavoratori” Genova24.it RICCARDO GAGLIOLO AL TERMINE DI LECCE-PARMA 3-4: “VOLEVAMO CHIUDERE BENE L’ANNATA, CERCANDO DI VINCERE PER I NOSTRI TIFOSI”

Lecce, 2 agosto 2020 – Al termine del match vinto 3-4 al Lecce, ecco il commento di Riccardo Gagliolo: “Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo di voler chiudere bene l’annata dopo che abbiamo fatto ...

Poker del Parma a Lecce: vittoria e undicesimo posto in classifica

Le mani del Parma sull’undicesimo posto in classifica dopo la vittoria sul Lecce al Via del Mare per 3-4. Crociati che chiudono al meglio il lunghissimo campionato mentre i pugliesi retrocedono in Ser ...

Lecce, 2 agosto 2020 – Al termine del match vinto 3-4 al Lecce, ecco il commento di Riccardo Gagliolo: "Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo di voler chiudere bene l'annata dopo che abbiamo fatto ...