“No, lui no”. Amadeus ‘fatto fuori’: dopo l’annuncio in diretta, la decisione (Di lunedì 3 agosto 2020) Amadeus, un passo indietro dopo la protesta. Le famiglie delle vittime si erano espresse fin da subito manifestando il loro dissenso. Una vera e propria protesta in seguito all’evento di inaugurazione del nuovo ponte di Genova che avrebbe visto Amadues come conduttore. Lo aveva annunciato nel mese di maggio lui stesso, ma l’idea non è piaciuta fin dal principio. L’inaugurazione del nuovo ponte di Genova si terrà alle 18,30. “Trasformata in una festa di carnevale”, così è stata definita dalle famiglie delle vittime, che non avrebbero presenziato all’evento. Nessuna spettacolarizzazione, dunque, ma solo una cerimonia sobria che vedrà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del premier Giuseppe Conte, e ovviamente quelle del sindaco di Genova e commissario alla ... Leggi su caffeinamagazine

