Gianluca Grignani single a 48 anni, il gossip: «Lasciato dalla moglie Francesca» (Di venerdì 24 luglio 2020) Matrimonio al capolinea per Gianluca Grignani. Il cantante 48enne sarebbe tornato single dopo una lunga crisi con la moglie Francesca Dall'Olio. Stando a quanto riporta Dagospia, i due si... Leggi su leggo

NotizieOra : Gianluca Grignani mollato dalla moglie - radiocalabriafm : GIANLUCA GRIGNANI - CAMPI DI POPCORN - radio7asiago : Now Playng: Gianluca Grignani - La Mia Storia Tra Le Dita - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Gianluca Grignani - Le mie parole -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - RADIOEFFEITALIA : Gianluca Grignani - Destinazione Paradiso (Remastered) -