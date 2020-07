«Diverse migliaia» di fedeli alla prima preghiera a Santa Sofia (Di venerdì 24 luglio 2020) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha recitato un versetto del Corano prima dell'appello alla preghiera. Leggi su media.tio.ch

Il Fatto Quotidiano

L’intera area predisposta per accogliere i fedeli all’esterno di Santa Sofia per la prima preghiera islamica dopo la riconversione da museo in moschea del monumento simbolo di Istanbul è stata riempit ...Sin dalle prime ore del mattino, diverse migliaia di fedeli musulmani si sono riversati nella zona, chiusa al traffico già da ieri sera Condividi Pechino chiude il consolato Usa a Chengdu ...