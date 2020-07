Anna Tatangelo svela la sua nuova “anima”: il video su Instagram (Di martedì 21 luglio 2020) Questo articolo Anna Tatangelo svela la sua nuova “anima”: il video su Instagram è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Anna Tatangelo è ormai una vera e propria star del mondo dei social network. E il suo ultimo scatto postato è a dir poco virale. Anna Tatangelo nell’ultimo periodo ha sicuramente fatto discutere e non poco di sé. Il riferimento è ovviamente alla sua rottura con Gigi D’Alessio, che tanto ha fatto parlare e chiacchierare. … Leggi su youmovies

trash_italiano : QUANDO METTONO ANNA TATANGELO DETTA LADY TATA IO MI GASO COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI #temptationisland - Graciel48405722 : ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO - UN NUOVO BACIO - auro141414 : scusate ma io voglio una canzone con Anna Tatangelo... @Najwa_Nimri - MondoTV241 : Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, 2 poli opposti #GigiDAlessio #AnnaTatangelo - MIRASLAVAWOLF : Anna Tatangelo - Libera (Videoclip) -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Con questa sua ultima foto su Instagram, Anna Tatangelo ha reso letteralmente rovente la temperature: la scollatura in costume è davvero da urlo. Temperatura rovente su Instagram per l’ultima foto di ...Tra gli ospiti ci sarà Gigi D’Alessio uno dei cantautori più acclamati degli ultimi 20 anni, che sarà il protagonista della puntata in onda domani martedì 21 luglio. La star partenopea, oltre a metter ...