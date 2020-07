William e Kate Middleton, grandi assenti alle nozze di Beatrice di York (Di lunedì 20 luglio 2020) Soltanto una ventina persone. La lista degli invitati al matrimonio di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi può essere considerata una delle più corte nella storia dei royal wedding. Colpa delle norme anti-coronavirus che, per evitare l’esplosione di nuovi focolai, vietano assembramenti anche durante le celebrazioni religiose: così una larga parte della famiglia Windsor non ha potuto partecipare all’evento. Leggi su vanityfair

