Ogni Mattina, il pubblico di Tv8 chiede altro (Di venerdì 17 luglio 2020) Per capire il senso di Ogni Mattina bisogna soffermarsi su Tv8, che Ogni Mattina lo trasmette. Ogni rete televisiva che si rispetti ha una sua riconoscibilità. Dalla sola citazione del canale uno spettatore ne riconosce stile, particolarità e orientamento. Si chiama identità, concetto purtroppo spesso dimenticato o ritenuto secondario. Invece l’identità è tutto, perché ti dà l’opportunità di non passare inosservato e di essere ricercato nella vasta offerta del panorama televisivo.Agli occhi del pubblico, Tv8 è il parente ‘in chiaro’ di Sky, il contenitore dove ospitare i prodotti della pay tv. Ad eccezione di Italia’s got talent, si tratta nella maggior parte dei casi di programmi già ... Leggi su blogo

