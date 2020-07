5G, a Torino la prima causa collettiva in Italia (Di lunedì 13 luglio 2020) Questa mattina alcune decine di persone si sono radunante davanti al Tribunale di Torino. Il motivo è per la causa civile intentata dall’avvocato Edoardo Valentino e dal professore universitario e membro del Comitato Rodotà, Ugo Mattei, contro il consorzio Topix, il Comune di Frossasco e la Città Metropolitana di Torino. Accusati di aver autorizzato un’antenna alta 25 metri, la quale è comparsa nei pressi di una scuola di Frossasco, nel torinese. Oggi infatti, si terrà l’udienza per decidere l’urgenza del ricorso: in caso di esito positivo, lo stop ai lavori potrebbe essere immediato. Si tratta della prima causa collettiva di questo tipo in Italia, anche se esistono diversi precedenti internazionali. I ... Leggi su nuovasocieta

Nel giorno delle celebrazioni del 168° anniversario della fondazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nato l’11 luglio 1852, la Polizia di Stato ha reso omaggio a tutti coloro che sono s ...

L’Asd Albenga 1928, per la stagione 2020/2021, in cui giocherà nel campionato di Eccellenza, comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister ... Sampdoria, Torino, ...

